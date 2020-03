Rikoitko iPhonen? Vaihtopuhelimen saamisessa voi nyt kestää useita viikkoja

Koronaviruksen vaikutuksista suuryhtiöiden liiketoimintaan on saatettu vain arvailla yhtiöiden ympäripyöreiden lausuntojen perusteella, mutta ensimmäiset konkreettiset merkit alkavat näkyä jo Applella. Yhtiö on informoinut omien liikkeiden henkilökuntaa, että vaihtopuhelimien saatavuudessa voi olla seuraavien 2–4 viikon aikana ongelmia.Käytännössä tilanne tarkoittaa sitä, että jos iPhonen rikkoo ja sen haluaa vaihtaa Applen kautta uuteen, voi uutta laitetta joutua odottamaan muutaman viikon. Koronaviruksen takia Applen alihankintaketju oli helmikuussa jumissa tai toimi vajaalla teholla, jolloin on jouduttu käyttämään varastossa olevia laitteita ja nämä varastot alkavat ehkä jo tyhjentyä.Kokonaisten puhelimien lisäksi yksittäisten komponenttien saatavuudessa voi olla myös ongelmia, joten vaikka asiakkaan ongelmana olisi yksinkertainen komponenttivaihdos, voi huoltoa joutua siitä huolimatta odottamaan.Taloudellisten menetysten minimoimiseksi Apple on saattanut myös päättää, että huollossa joustetaan nyt väliaikaisesti jotta yhtiöllä riittäisi paremmin myytäviä laitteita. Tästä syystä puhelimia ei riitä vaihtolaitteiksi. Applen puhelimien kokoonpanosta suurimmaksi osaksi vastaava Foxconn on ilmoittanut, että sen toiminta Kiinassa palautuu normaaliksi maaliskuun loppuun mennessä.