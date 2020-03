Googlen kasvojentunnistus ei onnistu pian käyttäjän nukkuessa?

Viime syksynä esitellyt Pixel 4 -puhelimet toivat mukanaan iPhonesta tutun ominaisuuden Googlen lippulaivapuhelimeen. Pixel siirtyi sormenjälkilukijasta täysin kasvojentunnistukseen, joka toteutettiin hieman Applesta poikkeavalla tavalla.Pixel 4:ssä kameroiden lisäksi käytetään tutkasensoria, jonka avulla saadaan parempi tunnistusmekanismi kuin pelkillä 2D-kameroilla. Valitettavasti yhtiö kuitenkin unohti yhden ongelman, josta kaikki käyttäjät eivät olleet tyytyväisiä.Puhelimen näet voi avata kasvoilla, vaikka henkilön silmät olisivat kiinni. Ongelma kuulostaa kovin spesifiseltä, mutta ilmeisesti kaikki eivät luota esimerkiksi pariskunnan toiseen puoliskoon tai pelkäävät, että rosvo lyö tajuttomaksi avatakaseen puhelimen.Esimerkiksi Applen laitteissa ongelmaa ei näet ole. Google kuitenkin on todennut myös, että tähän on tulossa korjaus, mutta toistaiseksi ominaisuutta ei ole näkynyt.Nyt Android Police on bongannut Pixel 4:n asetuksista kyseisen ominaisuuden, mutta sitä ei ole vielä laitettu Googlen toimesta päälle. Asetuksista hakutoimintoa käytettäessä toiminto voidaan löytää, mutta se ei vielä tee mitään, eikä sitä löydy kasvojentunnistuksen asetuksista.Niinpä voisi kuvitella, että päivitys on aivan nurkan takana ja saapuu kenties jo seuraavassa päivityksessä. Valitettavasti tosin ominaisuus on jo aiemminkin ilmaantunut esiin vastaavalla tavalla, joten kyseessä voi olla samankaltainen bugi.