Hyvä idea OnePlus-puhelimiin? Voit voittaa palkintoja

Älypuhelinvalmistaja OnePlus on noussut vuosien saatossa yhdeksi varteenotettavimmista Android-valmistajista. Erityisesti Suomessa sen suosio on kasvanut hyvän hinta-laatusuhteen myötä listahitiksi.Vaikka matala hinta ja hyvät spepksit ovat monen mieleen, niin asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa moni muukin asia. Kiinalaisyhtiön mukaan se käyttää erittäin paljon aikaa ja rahaa kuunnellakseen asiakkaita ja toteuttaakseen suosittuja toiveita uusissa laitteissa.Tämä on onnistunut jo aiemmin ilmeisen hyvin, mutta nyt OnePlus on julkistanut yhden uuden tavan saada arvokasta palautetta.Uusi IDEAS-projekti pyytää asiakkailta ideoita sen OxygenOS-käyttöjärjestelmään ja lupaa palkita parhaat ideat. Luonnollisesti parhaat ideat voivat myös päätyä tuleviin OxygenOS-versioihin.Mikäli idea otetaan käyttöön OxygenOS:ssä niin OnePlus lennättää henkilön tulevaan OnePlus-tapahtumaan. Muitakin tykätyimpiä ideoita palkitaan mm. OnePlus Bullets -kuulokkeilla.Lisätietoa ja osallistumisohjeet löydät täältä