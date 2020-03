Näin lujaa puhelinkauppa romahti Kiinassa

Autokaupan on sanottu romahtaneen helmikuussa Kiinassa peräti 90 prosenttia. Aivan yhtä kovaa iskua ei nähty älypuhelinkaupassa, mutta madonlukuja joudutaan sielläkin lukemaan.Kiinan teollisuus- ja viestintäministeriön alaisen tutkimusorganisaation (China Academy of Information and Communications Technology, CAICT) keräämien tietojen mukaan älypuhelinmarkkina putosi helmikuussa noin 55 prosentilla viime vuoden helmikuuhun verrattuna, kun mittarina käytetään myytyjen puhelimien kappalemäärää. Esimerkiksi Applen kohdalla myynti putosi 1,27 miljoonasta iPhonesta 494 000 iPhoneen.Koska Android-brändeillä on suurin markkinaosuus Kiinassa, oli myös myynnin lasku suurinta niiden kohdalla. Vuosi sitten helmikuussa kiinalaiset ostivat lähes 13 miljoonaa Android-puhelinta, mutta viime kuussa myytyä saatiin enää vain 6,34 miljoonaa.Puhelintehtailla tuotanto on palautumassa hiljalleen normaaliksi. Esimerkiksi Foxconn on arvioinut, että sen tuotanto on palautunut normaaliksi maaliskuun loppuun mennessä