Spotify uudisti kotinäkymää – suosittelee vuorokauden ajan mukaan

Spotify on julkaissut uuden päivityksen mobiili- ja tablet-sovelluksilleen, joka tuo uudistuksia käyttöliittymään. Kuten olettaa saattaa, yhtiön mukaan päivitys helpottaa käyttäjiä löytämään lempimusiikkia – ja podcasteja – entistä helpommin.



Uusi kategoria kotinäkymän yläosassa tarjoaa kuusi soittolistaa, podcastia tai muuta sisältöä, jotka vaihtelevat päivän mittaan. Yhtiön mukaan sovellus tunnistaa käyttäjän trendit ja niinpä esimerkiksi joka-aamuinen podcast löytyy aina samasta paikasta helposti.



Muuttuvan sisällön huomaa lisäksi otsikosta, jossa toivotettaan hyvää huomenta, iltapäivää tai iltaa.



Kuuden vaihtuvan valinnan alla on tila mm. omille suosituimmille podcasteille, henkilökohtaisesti generoiduille

"made for you"-soittolistoille, suosituksille ja muulle käyttäjälle räätälöidylle sisällölle.



Spotify jatkaa vahvaa painotusta käyttäjille henkilökohtaisesti kustomoidun sisällön esittämiseen. Tekoälyn ja käyttäjädatan hyväksikäyttö on ollut pitkään yksi Spotifyn merkittäviä vahvuuksia.





Päivitys on lähtenyt jakeluun palvelimien kautta. Muutokset tulevat voimaan mahdollisesti porrastetusti, eikä niitä voi ottaa käyttöön päivittämällä sovellusta, sillä muutokset on tehty ainoastaan palvelimilla.







