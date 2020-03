Koodivuodot paljastavat – Apple aikoo päivittää laitteitaan isolla kädellä

Apple on tyypillisesti esitellyt uuden sukupolven ohjelmistonsa vuosittain kesäkuussa järjestettävässä WWDC-tapahtumassa, mutta ainakaan vielä yhtiö ei ole hiiskunut sanallakaan niiden järjestämisestä. Koronaviruksen takia useat teknologiajätit ovat jo päättäneet perua omat tapahtumansa ja välittää tiedot uutuuksista verkkolähetysten voimalla.Mikäli WWDC järjestetään tänä vuonna, tullaan siellä näkemään watchOS 7:n, iOS 14:n sekä iPadOS 14:n uusia toiminnallisuuksia. Joitain näistä tiedetään jo nyt, sillä 9to5mac-sivusto on onnistunut pääsemään käsiksi ohjelmistojen lähdekoodeihin. Koodin perusteella watchOS:ään on esimerkiksi tulossa unenseuranta, jonka avulla käyttäjä voi seurata ja parantaa oman unen laatua. Lisäksi älykelloihin on tulossa mahdollisuus jakaa tuttavien kesken kellotauluja.Lähdekoodin perusteella Apple Watchiin olisi tulossa myös mahdollisuus seurata veren happipitoisuutta, mutta toiminnon saatavuutta voidaan rajata esimerkiksi uusimpiin malleihin.iPadOS:ään on vuorostaan tulossa parannettu tuki hiirille, joten tabletteja voi käyttää tulevaisuudessa kannettavien tietokoneiden korvaajina. Apple aikoo myös julkaista näppäimistösuojan, joka sisältää kannettavista tietokoneista tutun kosketuslevyn.Koodivuodosta ilmeni myös se, että Apple valmistuu over-ear-tyyppisten kuulokkeiden julkaisuun. Tällaisia kuulokkeita Apple on markkinoinut tähän saakka Beats-tuotemerkin alla, mutta nyt on ilmeisesti se hetki, jolloin kuulokkeita aletaan myydä Applen omalla brändillä.