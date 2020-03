3D-kamera on tulossa iPhoneen tänä vuonna

Ensi syksynä julkaistavistaainakin yhdessä tulee olemaan 3D-kamera, kertoo Fast Company . Applen odotetaan julkaisevan kevään aikana edullisen iPhone SE2:n sekä ensi syksynä kolme uutta iPhonea.3D-kameran ajatuksena on käytännössä se, että puhelimen kamera kykenee ymmärtämään ympäröivää maailmaa myös syvyysulottuvuuden suhteen. Kolmiulotteisen kameran pitäisi parantaa iPhonen kyvykkyyttä AR-sovelluksissa, millä pedataan mahdollisesti AR-lasien julkaisua. Fast Companyn lähteiden mukaan Applen on pitänyt lisätä toiminto uusiin iPhoneihin jo parin vuoden ajan, mutta se on syystä tai toisesta jouduttu poistamaan julkaisuspekseistä.Uusimmissa iPhoneissa käytetään jo nyt TrueDepth-kameraa puhelimen etupuolella, minkä ansiosta puhelin pystyy tunnistamaan esimerkiksi kasvot kolmiulotteisesti. TrueDepth-kameran laserprojektorin toimittajaa käytetään myös ensi syksyn iPhonien takakamerassa. Uuden 3D-kameran avulla iPhone kykenee paremmin erottamaan lähellä olevat kohteet etäämmällä olevista, jolloin esimerkiksi nykyisestä bokeh-efektistä voidaan tehdä tarkempi. Kameralla tulee siis olemaan myös vaikutuksia kuvanlaatuun.