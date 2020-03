Android saapui Harley-Davidsonin moottoripyöriin

Harrikkakuskeilla on pyörissään pian uutta ihmeteltävää, sillä Harley-Davidson on ilmoittanut julkaisevansa moottoripyöriinsä Android Auto -ohjelmiston . Kaikkiin moottoripyöriin Androidia ei tosin saa.Android Auto -päivitys on luvattu vuoden 2014 jälkeen julkaistuihin Touring-, Trike- ja CVO-moottoripyöriin, joihin on hankittu-infotainment-järjestelmä. Android Auto asennetaan valtuutetuilla jälleenmyyjillä ensi kesästä alkaen. Harley-Davidson myy Boom! Box -järjestelmää myös erikseen, joten sen saa moottoripyörään myös jälkiasennettuna.Vuoden 2021 Touring-, Trike- ja CVO-moottoripyöristä Android Auto löytyy valmiiksi asennettuina, kunhan niissä on edellä mainittu Boom! Box -järjelstemä. Android Auton ansiosta moottoripyöräilijät voivat navigoida Google Mapsin avulla, ohjata ohjelmistoa puhekäskyillä Google Assistantin avulla sekä kuunnella musiikkia. Android Auton käyttö vaatii Android-puhelimen kytkemisen kiinni moottoripyörään USB-kaapelilla.