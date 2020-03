Huawei sai uuden jatkoajan – Viime vuoden kielto ei ole vieläkään täysin voimassa

Yhdysvallat on myöntänyt uuden 45 vuorokauden poikkeusluvan, minkä perusteella yhdysvaltalaiset yhtiöt voivat tehdä rajoitetusti yhteistyötä kiinalaisjätin kanssa. Yhdysvallat kielsi teknisesti kotimaisia yhtiöitä tekemästä yhteistyötä Huawein kanssa jo viime vuoden toukokuussa, mutta kielto ei ole astunut täysimääräisesti voimaan.Huaweille on annettu toistuvasti jatkoaikaa, koska Yhdysvalloissa käytetään paljon Huawein puhelimia ja yhdysvaltalaiset matkapuhelinverkot ovat maaseudulla hyvin riippuvaisia Huawein tukiasemista. Mikäli yhdysvaltalaiset yhtiöt eivät saisi tehdä yhteistyötä Huawein kanssa, loppuisi puhelimien ja tukiasemien ylläpito kuin seinään.Huawei on nyt saanut neljä kertaa jatkoaikaa alkuperäisen kolmen kuukauden määräajan jälkeen. Ensimmäiset jatkoajat olivat pituudeltaan 90 vuorokautta, mutta edellinen ja nyt myönnetty pidennys on kestoltaan enää 45 vuorokautta.Näillä näkymin Yhdysvaltain Huawei-kielto astuu täysimääräisesti voimaan 15. toukokuuta, mikäli sitä ennen ei anneta uutta jatkoaikaa.Yhdysvaltain liittovaltio on perustamassa miljardin dollarin rahastoa, josta rahoitetaan Huawein tukiasemien vaihdot kilpailijoiden malleihin.