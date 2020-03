Pokemon Go reagoi koronavirukseen - kotoa poistuminen ei enää välttämätöntä

Pokemon Go on edelleen yksi maailman suosituimmista mobiilipeleistä. Pelin ideahan perustuu pitkälti käveleskelyyn ympäristössä, kilometrien kerryttämiseen sekä mahdollisten vastaantulevien pokemonien nappaamiseen.Nyt,aikakaudella tästä on tullut aavistuksen verran haastavampaa, koska monet pelaajat ovat joko määrätyssä tai vapaaehtoisessa kotikaranteenissa ympäri maailmaa.Peliä kehittäväonkin tarjonnut nyt tilanteeseen helpotusta tuomalla Pokemon Gon sisäiseen kauppapaikkaan koronavirusepidemian ajaksi tekemistä. Yhtiön antaa käytännössä ilmaiseksi kaikille pelaajille kaupan kautta ns.-paketin, joka sisältää 30 pelissä käytettävää incense-houkutinta.Incense on houkutin, joka kytketään pelissä päälle ja sen kesto on 30 minuuttia. Tuona aikana incense houkuttelee pelaajan ympärille pokemoneja, joita muutoin ei välttämättä tulisi paikalle lainkaan. Täydellinen ratkaisu siis kotisohvalla pelin pelailuun, etenkin syrjemmällä asuville, jossa pokemoneja ei välttämättä ilmesty kotiin lainkaan.Kolmekymmentä incenseä sisältävä pakkaus maksaa Pokemon Gon kaupassa yhden pelin sisäisen rahan verran, eli käytännössä yhden sentin verran. Pelin sisäistä rahaa voi tienata myös erilaisia pelin tehtäviä ja toimenpiteitä suorittamalla, joten yhden kolikon käyttäminen pakkaukseen ei varmastikaan ole ongelma yhdellekään aktiivipelaajalle.Niantic on reagoinut muutenkin koronavirukseen ja on siirtänyt mm. pelin maaliskuulle suunniteltua-tapahtumaa hamaan tulevaisuuteen. Myös yhtiön toinen peli,, on kokenut saman kohtalon oman community day -tapahtuman tiimoilta.Pokemon Go -pelissä myös ns. kypsyttimet toimivat nyt tuplasti aiempaa nopeammin. Pelissä siis haudotaan munia, joista kuoriutuu pokemoneja - näiden hautominen vaatii kävelyä tietyn matkan verran ja nyt nuo vaaditut matkat on puolitettu koronaviruksen vuoksi.Lisäksi pokemonien esiintyminen on nyt yleisestikin ottaen runsaampaa, ympäri maailmaa, jälleen, koronaviruksen aiheuttamien ihmisten toimintatapojen muutosten vuoksi.