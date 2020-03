Apple pitää virtuaalisen WWDC:n – Jättitapahtuma ei pidetä Kaliforniassa tänä vuonna

Koronavirus on laittanut teknologiamessujen järjestäjien suunnitelmat uuteen uskoon. Messut on yleensä peruttu kokonaan, mutta uutisista on kerrottu erikseen julkaistuissa verkkolähetyksissä. Applekin on päättänyt terveystilanteen vuoksi pitää tämän vuoden WWDC-messut kokonaan virtuaalisessa muodossa.



Kaliforniassa ei siis pidetä erikseen mitään tilaisuutta, mutta sovelluskehittäjille on luvassa sisältöä verkkolähetysten muodossa. WWDC-lähetyksen tulevat saataville kesäkuussa, mutta tämän tarkempaa aikataulua Apple ei halua vielä antaa. Verkkolähetyksissä on luvassa kehittäjille tarkoitettua sisältöä, mutta lehdistöä tai kuluttajia ei ole unohdettu. Apple saattaa hyödyntää tilaisuutta esimerkiksi uusien laitteiden julkaisemiseen. WWDC-grafiikan (uutiskuva) perusteella tänä vuonna kiinnitetään huomiota paljon MacBookeihin.



Vaikka oikeaa tapahtumaa ei tulekaan, lupaa Apple tämän vuoden WWDC:n olevan sisällön puolesta "iso". Apple on myös luvannut lahjoittaa miljoona dollaria San Josessa toimiville yhteisöille jotka kärsivät messujen puuttumisesta.

