Googlen tuleva Pixel 4a -puhelimesta vuotanut videolla

Googlen vuoden alkupuoliskon kehittäjätapahtuma Google I/O:sta odotettiin muiden pienempien palvelu- ja tuoteuutuuksien ohella jopa uutta älypuhelinta.Huhuttu Pixel 4a on väitetysti pian valmis markkinoille, joten maaliskuulle ajoitettu kehittäjäkonferenssi olisi siihen oiva julkaisupaikka. Valitettavasti koronaviruksesta johtuen Google on perunut tapahtuman, mutta Pixel-puhelimen julkaisun odotetaan silti tapahtuvan tulevina kuukausina.Nyt laite on vuotanut jo kuubalaissivuston käsiin. TecnoLike Plus -nimisellä YouTube-kanavalla on video, jossa esitellään väitetysti Pixel 4a -puhelinta. Videosta paljastuu, että Pixel 4a siirtyy kehyksettömään näyttöön, jossa on etukameraa varten kolo.Laitteessa on videon mukaan 6 gigatavua RAM-muistia sekä 64 gigatavua tallennustilaa. Tallennustila on lisäksi muuttunut eMMC:stä UFS, kertoo XDA , joka tarkoittaa huomattavasti nopeampaa tallennusmuistia, joskin kyseessä on UFS 2.1 eikä uudempi ja nopeampi UFS 3.0 -standardi, jota löytyy uudemmista huippulaitteista.Muita paljastuneita tietoja ovat Snapdragon 730 -suoritin, 5,81 tuuman ja 60 hertsin Full HD+ -näyttö sekä 3040 milliampeeritunnin akku.Kenties se tärkein, eli kamera, on vielä melkoisen pimennossa, eikä sen kyvykkyyttä pystytäkään arvioimaan puhtaasti teknisten tietojen perusteella.