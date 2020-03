Robert Downey Jr. vuosi huomaamattaan tulevan OnePlus-huippupuhelimen

OnePlus valmistelee juuri uuden huippupuhelimen julkistamista. Perinteisesti OnePlus on esitellyt vuoden tärkeimmän puhelimen keväällä tai alkukesällä, ja sama meno vaikuttaa jatkuvan.Julkaisu on arviolta noin kuukauden päässä, vuodon mukaan julkaisu on tarkalleen huhtikuun 15. päivä. Vaikka aikaa vielä on laitteen virallistamiseen niin ilmeisesti OnePlus-mainoskasvo Robert Downey Jr. on päässyt laitteeseen jo käsiksi.Erityiseti Iron Man -elokuvista tuttu Hollywood-tähti on kuvattu mainoskuvauksien kulisseissa tuleva OnePlus 8 tai OnePlus 8 Pro kädessä. Kuva löytyy mm. herran fanisivulta Instagramista Laite vaikuttaa kuvan perusteella kovasti edeltäjältää OnePlus 7 Pro:lta, mutta kolmoiskameran alapuolella olleet sensorit ja salamavalo on siirretty nyt kameramoduulin sivulle. Niinpä voisi kuvitella, että kyseessä on jälleen OnePlus 8 Pro ja tavallisessa versiossa on jälleen vain kaksi kameraan.Hieman samankaltaista designia on vuodettu jo aiemmin (yllä), joskin eroja kahden välillä on.Valitettavasti kuvasta ei voi päätellä juurikaan muuta ja esimerkiksi väristä on paha sanoa mitään, sillä kuva on harmaasävyinen.Mikäli huhut pitävät paikkansa, niin 32 päivän päästä tiedämme kaiken tarvittavan.