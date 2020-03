Testit paljastavat: Galaxy S20:n Suomi-versio laahaa jälleen jenkkiversion perässä

Samsung on tunnetusti käyttänyt huippupuhelimissaan kahta eri järjestelmäpiiriä riippuen markkinasta. Euroopassa myynnissä olevissa Galaxy S20 -malleissa käytössä on Samsungin oma Exynos-piiri ja Yhdysvalloissa puolestaan Qualcommin Snapdragon-piiri.Perinteisesti Samsung on ollut yhdysvaltalaista piirijätti Qualcommia hieman jäljessä piirien tehoissa, mutta miten on tämän vuoden suhteen? Android Central on koostanut kattavan paketin Samsungin Exynos- ja Snapdragon-piireillä varustettujen S20-laitteiden suorituskykytesteistä, joista paljastuu, että eroja laitteissa edelleen löytyy. Täysin yksitoikkoisesti ne eivät kuitenkaan mene Qualcommille, vaan Samsung on onnistunut kirimään etumatkaa.PC Markin tosielämän käyttötestit menevät kuta kuinkin tasan voittojen suhteen. Yhden suoritinytimen tehot Samsungilla on hieman paremmin hallussa, kiitos yksittäisen Mongoose M50 -ytimen, mutta moniajossa mennään edelleen selkeästi Snapdragon-piirin tahtiin.Graafisesti Exynos-piirin uusi Mali-G77 MP11 -piiri on ensi silmäyksellä onnistunut valtavan hyvin, sillä perinteisesti Snapdragonista löytynyt Adreno on päihittänyt Samsungin piirin helposti. Tällä kertaa 120 hertsin testissä Exynos ottaa marginaalisen kaulan Snapdragoniin, mutta jotain kummaa tapahtuu 60 hertsin testissä.Exynos-piirin graafiset tehot tippuvat noin 60 prosenttia, kun Snapdragon porhaltaa edelleen maksimitehoilla. Android Centralin arvioiden mukaan Samsung pyrkii 60 hertsin moodissa säästämään akkua, joka saattaa olla syynä heikkoihin tehoihin.3DMarkin OpenGL-testissä vaihtelut ovat melko tasaisia piirien välillä, jopa hieman Samsungin eduksi, mutta Vulkan-testissä, erityisesti puhtaan grafiikkatehojen osalta, Samsung jää melkoisesti jälkeen.Selainsuorituskykyä mittaavissa Jetstream- ja Speedometer-testeissä Qualcommin piiri on myös parempi. Erot ovat ensimmäisessä noin 15 prosenttia ja toisessa noin 5-10 prosenttia Qualcommin eduksia.Kaikkiaan Samsung on onnistunut kirimään Qualcommin kaulaa kiinni ja yksittäisissä testeissä jopa ohittamaan suorituskyvyn, mutta jos tehojen osalta pitäisi valita voittaja, niin se olisi edelleen selkeästi Yhdysvalloissa myynnissä oleva Snapdragon-versio. Android Centralin artikkeli sisältää lisäksi vertailuja S20 Ultran ja perusversion välillä, tietoa muista piirien eroista ja Exynos-piirien aiemmin tyypillisistä akkuongelmista, joten se kannattaa ehdottomasti katsastaa mikäli olet aiheesta kiinnostunut.