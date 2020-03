Elisa panostaa 4G- ja 5G-verkkoon - 3G-verkko poistetaan käytöstä vuoden 2023 aikana

panostaa jatkossa yhä vahvemmin 4G- ja 5G-verkkojen parantamiseen ja lisäämiseen. Elisan 5G-verkko toimiikin jo 15 paikkakunnalla. Näiden myötä Elisa sulkee 3G-verkon kolmen vuoden kuluttua.Elisan 3G-verkko pysyy asiakkaiden käytössä vielä vuoden 2023 loppuun saakka, jonka jälkeen 3G-verkosta vapautetaan taajuudet 4G-verkon käyttöön. Elisan mukaan 3G-verkon käyttö on erittäin vähäistä ja se laskee entisestään. 5G ja 4G sopivat myös paremmin nykypäivän käyttötarpeisiin."Mobiilidatan käytössä olemme maailman kärkeä ja datamäärät vain jatkavat kasvamistaan. On selvää, että meidän on siirrettävä kapasiteettia moderneihin verkkoihin ja vastattava näin asiakkaidemme tarpeisiin. 5G:n merkitys vain kasvaa tämänkin muutoksen myötä", Elisan verkkopalveluista vastaava johtaja Sami Rajamäki kertoo.Elisan mukaan 3G-verkosta luopumisen takia ei tarvitse vaihtaa puhelinta tai muuta laitetta, sillä vuoden 2023 jälkeen 3G:tä tukevat laitteet siirtyvät käyttämään automaattisesti 2G-verkkoa. 2G-verkon toiminta jatkuu ennallaan.Toisaalta laitteiden ikääntymisen myötä monille tulee ajankohtaiseksi päivittää laite. Tätä varten Elisa ilmoitti hyvissä ajoissa 3G-verkon sulkemisesta."Haluamme varmistaa, että asiakkaillamme, joilla on vain 3G-verkossa toimivia laitteita käytössään, on hyvin aikaa varautua muutokseen. Ennakoimme, että pitkän siirtymäajan vuoksi vuoden 2023 jälkeen enää hyvin pienellä osaa asiakkaistamme on vain 3G-verkkoa tukeva laite käytössään, koska monien laitteiden elinkaari päättyy joka tapauksessa ennen muutaman vuoden päästä tapahtuvaa muutosta", Elisan Yritysasiakkaat-yksikön Viestintäpalvelut-liiketoiminnasta vastaava johtaja Jorma Niemelä toteaa.Lisätietoa muutoksesta saa tästä Lue myös: