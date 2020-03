Applelle huima yli miljardin euron sakko

Apple on saanut Ranskan viranomaisilta valtavan yli miljardin euron sakon. Cupertinolaisjätti oli osana Ranskan kilpailuviranomaisen tutkintaa, jossa selvitettiin jälleenmyyjien hyväksikäyttöä valmistajien ja tukkujen toimesta.Apple ja kaksi tukkumyyjää on todettu syyllistyneen kilpailutilanteen hvyäksikäyttöön, ja heille on määrätty sakkoja. Sakoista selvästi suurin on Applelle, jonka maksuksi on määrätty peräti 1,1 miljardia euroa.Tukkumyyjä Tech Data sai 76 miljoonan euron sakon ja Ingram Micro puolestaan 63 miljoonan euron sakon.Ranskan kilpailuviranomaisen mukaan Apple ja kaksi tukkumyyjää olivat päättäneet, etteivät kilpaile keskenään ja estäneet jakelijoita kilpalemasta keskenään, kertoo Reuters . Tästä johtuen Apple on estänyt laitteen tukkumyynnin kilpaluttamisen.Apple on vahvistanut , että se on eri mieltä tulkinnasta ja aikoo valittaa päätöksestä.