Apple ei avaakaan myymälöitä ensi viikolla – Ovet pysyvät kiinni toistaiseksi

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Apple on päättänyt pitää kivijalkamyymälänsä suljettuina toistaiseksi kaikkialla Kiinan ulkopuolella. Aiemman päätöksen mukaan Kiinan ulkopuolisten myymälöiden ovia oltaisiin voitu avata maaliskuun 27. päivän jälkeen.



Apple Store -myymälöiden ovet pidetään suljettuina kunnes toistin tiedotetaan eli avaamispäivää ei vielä tiedetä. Applen tarkoituksena on estää koronaviruksen leviäminen, mutta yhtiö haluaa myös välttää henkilökunnan tartunnat. Applen verkkokauppa toimii koronapandemian aikanakin normaalisti, joten ostokset on mahdollista hoitaa netissä tarvittaessa. Huollon osalta Apple pyytää olemaan yhteydessä yhtiöön joko puhelimitse tai sähköpostitse.



Kiinassa Applen myymälät ovat auki, sillä maassa saatiin uusien tapauksien määrät voimakkaaseen laskuun voimakkaiden toimien avulla joten tautiriski ei ole yhtä paha kuin Euroopassa.



Apple ei ole täsmentänyt syitä sille, miksi kauppojen ovet päätettiin pitää kiinni toistaiseksi. Tilanteen kehittymisen ennustaminen voi olla sen verran hankalaa, että määräpäiviä ei haluttu antaa lainkaan.

Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.