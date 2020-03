OnePlus julkaisi uuden logon ja sloganin ulkoasun

OnePlus on tänään päivittänyt logoaan. Suomen suosituimpiin älypuhelinbrändeihin kuuluva OnePlus on julkaissut tänään logolleen uuden ulkoasun.Muutos ei ole valtava, sillä tuttu valkoinen ja punainen väritys jatkuu, mutta sekä itse logoon että OnePlus-nimeen on tehty hienoisia muutoksia.Fonttia on vaihdettu sekä logon numeron 1 että yrityksen nimen kohdalla. Kaarevampi fontti tarkoittaa, ettei numero ole enää pikseligrafiikkamainen ja yrityksen nimi on helpommin luettavissa. Lisäksi +-merkki on kasvanut hieman.Yrityksen nimessä korostuu erityisesti paksumpi fontti ja kirjainten yhtäläinen paksuus.Samalla uusittiin myös slogan "Never Settle", jossa muutos on logoa suurempi.OnePlus kertoo, että myös uusia värejä tuodaan yhtiön ilmeeseen. Paletissa ovat syaani, vihreä, magenta, indigo ja keltainen.