Samsung vie puhelimien nopeudet uudelle tasolle – Uusi muisti kolminkertaistaa kirjoitusnopeuden

Samsung on aloittanut ensimmäisten eUFS 3.1 -standardiin perustuvien tallennusmuistipiirien tuotannon. Tuotantolinjalta tulee nyt 512 gigatavun piirejä, joten uutuuspiirit soveltuvat lähinnä lippulaivaälypuhelimiin. Myöhemmässä vaiheessa tuotantoon tulee myös pienemmän kapasiteetin piirit, joita voidaan käyttää edullisemmissa puhelimissa.



Samsungin mukaan eUFS 3.1 -piirien perättäislukunopeus on peräti kolminkertainen verrattuna vanhaan eUFS 3.0 -standardiin verrattuna. Perättäiskirjoitusnopeus on peräti 1200 megatavua sekunnissa eli gigatavun tiedoston tallentaminen tapahtuu vain yhdessä sekunnissa. Lukunopeus on sen sijaan pysynyt samalla tasolla kuin edeltävissä muisteissa eli perättäislukunopeus on 2100 megatavua sekunnissa.



Uudet piirit auttavat puhelinvalmistajia siirtymään esimerkiksi 8K-videokuvaukseen, sillä videotiedostojen tallentaminen muistille ei jää enää nopeudesta kiinni. Samsung ei turhaan aikaillut massatuotannon aloittamisen kanssa, sillä JEDEC julkaisi standardin tämän vuoden tammikuussa.







