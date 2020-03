Applelta tulossa huomaamaton muutos – Voi parantaa hurjasti kuvanlaatua

lisää vuosittain uusiin-malleihin kivoja lisäyksiä kameratoimintoihin, mutta ensi syksynä on luvassa uudistuksia myös kameran perustoimintoihin. Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo nimittäin ennustaa , että yhdessä syksyllä esiteltävässä uutuusmallissa olisi uudenlainen kuvanvakautus.Tässä yhteydessä kuvanvakautus tarkoittaisi sensorin ympärille rakennettua kuvanvakautusta. Nykyisissä iPhone-malleissa käytetään optista vakautusta eli kameran liikettä kompensoidaan liikuttamalla hieman sensorin edessä olevaa optiikkaa, jolloin lopullinen kuva pysyy paikoillaan tai ainakaan tärinä ei aiheuta kovin suuria virheitä kuvaan. Uudessa vakautuksessa 6,7-tuumaisen iPhonen sensoria liikutetaan tärinän kompensoimiseksi eli itse optiikka pysyisi kokoajan paikoillaan.Ratkaisun etuna on ainakin se, että vakautusta voidaan käyttää optiikan laadusta riippumatta. Esimerkiksi uusimmissa iPhone 11 -puhelimissa ei ole vakautusta ultralaajakulmaisessa kamerassa. Lisäksi sensorivakautus toimii paremmin lisäoptiikan, kuten Olloclip-linssien kanssa.Kuon mukaan uuden vakautuksen käyttöönotto laajennetaan ensi vuoden iPhoneissa. Vuonna 2022 vuorossa on periskooppinen zoom-optiikka, jonka ansiosta iPhonen tele-kameran zoomauskerrointa voidaan kasvattaa kahdesta viiteen tai jopa kymmeneen.