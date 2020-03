Kiinalaisvalmistaja on valmis talouden elpymiseen – Työntekijöitä on palkattu tulevaa sesonkia varten

Elämä kiinalaisilla tehtailla on palautunut suurilta osin jo normaaliksi helmikuussa maata riepotelleen koronavirusepidemian jälkeen. Johtava kulutuselektroniikan kokoonpanija on nimittäin ilmoittanut , että yhtiö on onnistunut palkkaamaan tulevaa tuotantosesonkia varten tarpeeksi paljon henkilöstöä.Foxconnilla oli helmikuussa vaikeuksia löytää työntekijöitä tehtailleen, sillä liikkumisrajoitukset ja epätietoisuus viruksesta saivat ihmiset pysymään kotona eikä tehdastyö tuntunut riskeihin verrattuna erityisen houkuttelevilta. Kiinassa ollaan kuitenkin jo päästy tilanteeseen, jossa kotimaan sisäiset tartunnat ovat jopa pienempiä kuin Suomessa. Arki alkaa siis koittamaan ja työ alkaa taas kiinnostamaan.Taiwanilaisen Foxconnin kiinalaisilla tehtailla on päästy etuajassa rekrytointitavoitteisiin eli yhtiö on valmis aloittamaan tuotannon sen tärkeimmille asiakkaille täydellä volyymillä. Vielä maaliskuun alussa Foxconnin tehtaat toimivat 50 prosentin käyttöasteella. Työntekijöiden houkuttelussa on auttanut sekin, että Foxconn on tarjonnut laajan lääketieteellisen tutkimuksen koronatartunnan varalta. Noin 55 000 työntekijää on tehnyt koronavirustestin ja yli 40 000 työntekijää on käynyt kuvauttamassa itsensä röntgenissä.Ainoa suuri kysymys Foxconnin kannalta on nyt se, että kuinka suureksi tuotannon kysyntäpiikki muodostuu tulevana kesänä. Kysyntä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa voi laskea niin alhaiseksi, että aiempien vuosien tuotantolukemat jäävät vain haaveeksi.