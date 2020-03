Apple palaamassa normaaliin? Suunnittelee jo myymälöiden avaamista

Suomessa suunnitellaan yhä kireämpiä rajoituksia ihmisten liikkuvuuteen, kun Sanna Marinin johtama hallitus on nostanut esiin Uudenmaan maakunnan eristämisen muusta Suomesta. Yhdysvalloissa on sen sijaan virinnyt ajatuksia rajoitusten purkamisesta.Yhdysvaltojen presidenttikertoi haluavansa suuren osan maasta olevan auki pääsiäiseen mennessä. Pääsiäissunnuntai koittaa tänä vuonna 12. huhtikuuta. Pian Trumpin ilmoituksen jälkeen julkaisi työntekijöilleen muistion , jossa kerrotaan yhtiön suunnittelevan kivijalkmyymälöiden avaamisesta vaiheittain huhtikuun alkupuoliskolla.Apple on pitänyt Kiinan ulkopuolella olevat myymälät kiinni koronaviruspandemian takia. Kiinassakin myymälät olivat helmikuussa kiinni, mutta ne avattiin pahimman koronatartunta-aallon laannuttua maaliskuussa. Applen jälleenmyynnistä ja henkilöstöstä vastaava Deirdre O'Brien kertoo muistiossaan, että yhtiö aikoo jatkaa etätyösääntöjään huhtikuun viidenteen päivään asti. Lyhyt määräajan pidennys kielii siitä, että Applen sisällä oltaisiin valmiita palaamaan normaaliin toimintaan huhtikuun puolivälissä.