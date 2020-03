OnePlus tarjoaa mahdollisuuden testata uutta huippupuhelinta ennen julkaisua

OnePlus on perinteisesti loppukeväästä tai alkukesästä esitellyt uuden huippupuhelimen, ja vaikka maailma on laitettu sekaisin valtoimenaan jylläävän viruksen toimesta, niin todennäköisesti OnePlus 8 saapuu silti samoihin aikoihin tänä vuonna.Tästä kertoo myös kiinalaisvalmistajan projekti, joka on perua aiemmilta vuosilta. The Lab -nimellä tunnetun projektin ideana on saada kuluttajien keskuudesta testaajia uudelle huippupuhelimelle.OnePlus valitsee hakijoiden joukosta kymmenen henkilöä, jotka pääsevät testaamaan ja arvostelemaan laitetta. Testaajat saavat puhelimen käsiinsä jo ennen virallista julkaisua. Näistä kuusi valikoituu olemassaolevista OnePlus-yhteisön jäsenistä.Hakijalta vaaditaan lisäksi hieman kykyä tuottaa luovaa sisältöä tekstin, valokuvien tai muussa muodossa. Valituksi tulemisen jälkeen testaajan tulee julkaista laitteesta puolueeton arvostelu, jonka jälkeen OnePlus 8 -laitteen saa pitää itsellään.Mikäli tämä kuulostaa sinulle sopivalta, voit hakea mukaan projektiin täällä . Lisätietoa The Labista löytyy täältä