Koronavirus on sekoittanut tehdastyötä oikein urakalla tänä keväänä ja vaikka Kiinassa tuotanto on tehnyt paluuta normaaliin, niin muualla maailmassa kysyntä ei välttämättä palaudu yhtä nopeasti.pohtii isoja muutoksia iPhonen julkistusaikatauluun koronaviruksen takia. Nikkei Asian Review'n mukaan Apple pohtii parhaillaan pitäisikö sen viivästyttää iPhone 12:n julkaisua jopa kuukausilla koronaviruksen aiheuttaman alhaisemman kysynnän tason takia. Applen pelkona on, että kysyntä markkinoilla ei ehdi palautua syyskuuhun mennessä, minkä vuoksi iPhone 12:n vastaanotto jäisi vaisuksi.Tällä hetkellä kyse on Applen sisäisestä pohdinnasta. Mitään päätöksiä ei ole tehty, joten mitään lopullista ratkaisua iPhone 12:n julkaisuaikatauluun ei ole. Tänä vuonna on kuitenkin mahdollista, että puhelimen julkaisu venyy lähemmäs vuoden loppua. Näillä näkymin lopullinen päätös aikataulusta tehdään toukokuussa, jolloin uudessa iPhonessa käytettävien komponenttien massatuotanto alkaisi syyskuun julkaisua varten.iPhone 12:n tuotekehityksessäkin on ollut viivytyksiä, sillä Apple ei ole päässyt tapaamaan kasvotusten komponenttivalmistajia. Maaliskuussa on yleensä järjestetty viimeisen prototyypin katselmus, mutta tätä ei olla päästy tekemään.