Tästä sovelluksesta suomalaiset koulut innostuivat koronakaranteenin jälkeen

Koulut ympäri maailman ovat joutuneet kehittämään digivalmiuksiaan lyhyessä ajassa koronaviruspandemian takia. Tämän seurauksena monet unholaan jääneet ohjelmat ovat nousseet arvoon arvaamattomaan. Videopalveluista esimerkiksi Zoom on kerännyt lyhyessä ajassa paljon latauksia.Koulujen tapauksessa etäopettamisen järjestämisessä on turvauduttu muun muassa Google Classroomiin, joka ei ennen pandemiaa sijoittunut lataustilastoissa kovinkaan kummoisesti. Esimerkiksi Google Playn Yhdysvaltojen sovelluskaupassa Classroom jäi top 100:n ulkopuolelle vielä maaliskuun alussa, mutta nyt se keikkuu ilmaissovellusten top 10:ssä.Suomessakin Google Classroom on yhdeksänneksi ladatuin ilmaissovellus App Annien tilastojen mukaan. Edeltä löytyvät Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom sekä WhtsApp.