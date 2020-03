Tämän vuoden iPhone julkaistanee aikataulussa – Tulevaisuus näyttää kuitenkin sumuiselta

Maailman suurin kulutuselektroniikan sopimusvalmistajateki viime vuoden lopulla 1,43 miljardin euron edestä voittoa, mutta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tulos kutistui jopa 23,7 prosenttia. Koronaviruksen takia rumia lukuja on tulossa myös tammi-maaliskuulta.Tehtaat ympäri Kiinaa ovat tällä hetkellä hyvässä valmiudessa tuotantoa varten, mutta tällä hetkellä kyse ei ole kyvystä tuottaa tavaroita vaan isompi ongelma on kysynnän puolella. Tehtaat kyllä tuottaisivat jos tavaralle löytyisi kysyntää samalla tavalla kuin aiemmin. Esimerkiksi Apple on tehnyt tammi-maaliskuulle jopa 18 prosenttia vähemmän puhelintilauksia kuin viime vuoden alussa, kertoo Reuters Reutersille puhuneiden lähteiden mukaan Apple painaisi jarrua myös uusien iPhone-mallien tuotekehityksen suhteen. Tulevana syksynä esiteltävä 5G-sukupolven iPhone esitellään ilmeisesti täysin aikataulussa, mutta sen jälkeisistä tuotelanseerauksista ei ole vielä tietoa.Markkinoilla on pohdittu paljon sitä, elpyykö talous nopeasti koronapandemian jälkeen vai onko luvassa hitaamman kasvun vaihe. Kiinassa tilanne näyttäisi menneen ohi nopeasti, mutta Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat vielä suuria kysymysmerkkejä.