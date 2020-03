Apple joutuu pyörtämään periaatteitaan – Työntekijät saavat viedä prototyyppejä kotiin

Poikkeukselliset olosuhteet johtavat poikkeuksellisiin toimiin myös Applella, joka on maaliskuun alusta lähtien antanut uusien kehityksessä toimivien insinöörien viedä prototyyppejä kotiin etätöiden vuoksi.Normaalisti Apple sallii prototyyppien kotiin viemisen vain yhtiön ylimpiin johtoportaisiin kuuluville, joten varsinaista tuotekehitystä tekevät pääsevät käsiksi laitteen yksityiskohtiin vain työpaikalla ja työpaikan valvovan silmän alaisuudessa. Syynä on tietysti se, että Apple haluaa pitää salaisuudet mahdollisimman pitkään ominaan ja yllättää kuluttajat syksyisin järjestettävissä julkistustilaisuuksissa.Aivan kaikille kehitystyötä tekeville insinööreille prototyyppejä ei jaella, vaan laitteisiin pääsee käsiksi vain valikoidut henkilöt. Kehityksessä on uudet HomePod-kaiuttimet, Apple TV -medialaite, MacBook Pro -tietokone, edullisemmat versiot iPadistä, uusi Apple Watch sekä iMac. On sanomattakin selvää, että uutta iPhoneakin suunnitellaan täyttä häkää. Bloombergin tietojen mukaan uuden iPhone-malliston kehitystyö tähtää edelleen syyskuun julkaisuun.Apple kehittää myös uusia ohjelmistoja syksyllä julkaistaviin laitteisiin. Esimerkiksi macOS:stä ja iOS:stä on tulossa uudet versiot. Etätyön tekeminen on haitannut työtekoa, mutta hankkeiden pitäisi olla vielä aikataulussa.