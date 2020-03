Pokemon GO saa koronapäivityksen – Raidata voi kotoakin käsin

Kotona olemisesta on tullut suositeltava tapa viettää vapaa-aikaa, kun koronavirus leviää Suomessa ja maailmalla. Hallitukset ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat rajoittaneet liikkumista ja pyytäneet ihmisiä olemaan kotona. Huippusuosittu-mobiilipeli joutuu näin ollen myös mukautumaan muuttuneisiin olosuhteisiin Peliä kehittävä Niantic on luvannut julkaista lähitulevaisuudessa Pokemon Golle päivityksiä, joiden myötä peliä on mukavempi pelata kotisohvalta käsin. Esimerkiksion tulossa mahdollista. Lisäksi askelia aletaan mitata myös sisällä vietettynä aikana joten kodin siivoaminenkin kerryttää munien hautomiseen tarvittuja kilometrejä.Nianticilla pohditaan myös keinoja, joilla pelaajat voisivat vierailla lempipaikoissaan virtuaalisesti.Vielä ei ole tiedossa koska päivitykset tulevat saataville. Osa muutoksista on varmasti otettavissa käyttöön hyvinkin nopealla aikataululla, mutta osa uudistuksista vaatii pitempiaikaista pohdintaa. On myös kiinnostavaa nähdä ovatko muutokset pysyviä vai peruutetaanko niitä kunhan koronapandemia vain ensin hellittää.