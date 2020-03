Kyydinvälityspalvelu Yango tarjoaa nyt kuljetuspalveluja Helsingissä

Kyydinvälityspalveluvastaa kuljetuspalveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen lanseeraamalla uuden kuljetuspalvelun.Uusi kuljetuspalvelu sopii vaikkapa vaatteiden, tavaroiden ja muiden yleishyödyllisten tarvikkeiden kuljettamiseen, tai pienyritysten käyttöön. Koronaviruksen takia palvelussa on myös 'ovelta ovelle' -vaihtoehto, mikä mahdollistaa kuljetusten lähettämisen ja vastaanottamisen ilman ihmiskontaktia."Vallitseva tilanne on meille kaikille uusi. Kotiinkuljetuspalvelun tarve on korostunut viime aikoina pandemian myötä. Ihmiset tarvitsevat esimerkiksi pienyrittäjien palveluita kuten ennenkin. Pohdimme, kuinka voisimme tukea ihmisiä tässä haastavassa tilanteessa? Tiimimme päätyi ratkaisuun kuljetuspalvelun lisäämisestä sovelluksemme kyytivaihtoehtoihin. Yangon teknologia ja yhteistyökumppaneinamme toimivat ammattilaiskuljettajat mahdollistivat kuljetuspalvelun rakentamisen nopealla aikataululla.", kommentoi Yango Finlandin Maajohtaja Anthon Clayhills.Kuljetuspalvelun nimi Yangon sovelluksen sisällä on Yango Delivery ja tilaus tapahtuu samalla tavalla kuin normaalien Yango-kyytien kohdalla. Kuljetuksen tarkka hinta myös näkyy etukäteen ennen tilaamista. Hintaesimerkiksi mainitaan kuljetuksen maksavan Kalliosta Töölöön noin viisi euroa.Yangon sovelluksen voi ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta.