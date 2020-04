Sääsovelluksissa tapahtuu – Apple osti kuuman nimen

Säätietosovellusten markkinoilla ei yleensä tapahdu erityisen suuria liikkeitä, mutta nyt sellainen on kuitenkin tapahtunut kunpäätyi ostamaan suositun Dark Sky -sovelluksen. Uutinen julkaistiin 31. maaliskuuta Dark Skyn blogissa , joten kyse ei ole aprillipilasta.Dark Sky on koko historiansa aikana keskittynyt laadukkaaseen graafiseen esitystapaan, minkä vuoksi kuluttajat ovat saattaneet maksaa sovelluksen käytöstä 3,99 dollaria. Graafisen ilmeen lisäksi Dark Sky erottautuu massasta tarjoamalla omaa säärajapintaa kolmansille osapuolille. On vaikea sanoa mikä Dark Skyssa herätti Applen kiinnostuksen, koska sovelluksella ei ole samanlaista ennustepalvelua ja datankeräystä kuin vaikkapa IBM:n omistamalla The Wheather Channelilla.Yritysjärjestelyn seurauksena Android-sovellusten kehitys loppuu ja ne poistetaan sovelluskupoista heinäkuun 1. päivänä. Dark Sky ei ota enää vastaan uusia API-asiakkaita, mutta rajapintojen nykyisten asiakkaiden tuki jatkuu ensi vuoden loppuun asti.