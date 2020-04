Seuraavan iPhonen julkaisu ei välttämättä myöhästy – Lisäviivytyksiin ei ole enää varaa

on kiistattasuurin asiakas liikevaihdolla mitattuna. Siksi Applen tuotteiden julkaisuun liittyvät yksityiskohdat voivat heilutella Foxconnin tulosta paljonkin. Foxconnin kannattaa siis tehdä hartiavoimin töitä jottei esimerkiksi iPhonen julkaisu pääse viivästymään Kevään uutisoinnissa on ollut jatkuvasti esillä kysymykset seuraavan sukupolven iPhone-malliston julkaisuun liittyen. Uutisissa on maalailtu uhkakuvia iPhone-malliston julkaisun lykkäämisestä vuoden loppuun. Koronavirus iski Kiinaan helmikuussa, minkä takia tehtaat menivät kuukaudeksi kiinni. Samalla myös seuraavien iPhone-mallien tuotekehityshankaloitui, sillä vuorossa piti olla henkilökohtaiset tapaamiset kokoonpanon ja Applen edustajien kesken.Foxconnin sijoittajasuhteista vastaava Alex Yang kuitenkin vakuutti Goldman Sachsin yksityisessä konferenssissa, että yhtiö pystyy edelleen pitämään kiinni iPhone-malliston julkaisuaikataulusta. Yangin mukaan helmi-maaliskuussa syntynyttä myöhästymistä yritetään nyt kiriä umpeen ja yhtiö uskoo sen olevan täysin mahdollista. Lisäviivytyksiin ei ole kuitenkaan enää varaa. Koetuotannon on tarkoitus alkaa kesäkuun alussa ja varsinainen tuotanto alkaa elokuussa.Foxconn korjasi myöhemmin, että tilaisuudessa puhuttiin ylipäänsä yhtiön kyvystä hoitaa asiakassuhteita eikä puhua yksittäisen asiakkaan tapauksesta.