Suomalaistiimin kehittämällä Fevermap -sovelluksella seurataan koronaviruksen leviämistä reaaliajassa

Suomalaistiimi on kehittänyt koronavirusinfektioiden toipumispolkua ja levinneisyyttä seuraavan verkko- ja mobiilisovelluksen Fevermapin . Suomalaisten lisäksi kehittämistyöhön osallistui parikymmentä IT- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista yli 12 eri maasta ja sovellus on parhaillaan saatavilla 14 kielellä.Fevermapin keskeinen idea on seurata koronavirustartuntojen leviämistä reaaliajassa, sillä käyttäjät voivat lähettää sovellukseen anonyymisti dataa omasta terveydentilasta."Asiantuntija-arvioiden mukaan koronavirustartuntoja on 30-40 kertaa enemmän kuin mitä viralliset testiluvut kertovat," sanoo projektin käynnistänyt, IT -yrityksensä toimitusjohtajana työskentelevä Otto Kekäläinen. "Fevermapilla pyrimme auttamaan viranomaisia saamaan todellisen tilannekuvan siitä, kuinka suuri osa sairastuneista on tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella."Fevermap korostaa kuumeen merkitystä oiretiedon keruussa, sillä kuume on selvä indikaattori infektiosta. Lämmön lisäksi sovellukseen syötetään syntymävuosi ja aluekoodi. Tietoa kerätään kuitenkin vain kaupunginosan tarkkuudella. Tiedotteen mukaan Fevermapista hyötyvät viranomaisten lisäksi tavalliset käyttäjät, sillä he voivat sovelluksen avulla pitää kirjaa oireistaan ja terveille sovellus mahdollistaa riskialueilla liikkumiseen varautumisen. Tiedotteessa myös huomautetaan, että sovellus ei ole tarkoitettu turvallisten alueiden määrittämiseen, sillä pandemian aikana mikään sovellus ei voi arvioida alueen viruksettomuutta. Pian sovelluksen avulla käyttäjä voi tilata päivittäisen tiedotteen alueensa sairastamistilanteesta.Fevermapia pääset käyttämään tästä linkistä