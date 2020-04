Britanniassa sekoillaan – 5G:n kuvitellaan olevan syynä koronapandemiaan

Ihmisten järjenjuoksu jaksaa ihmetyttää myös koronapandemian aikakautena. Britanniassa on nimittäin sytytetty lyhyen ajan sisällä useampia tukiasemia palamaan, koska koronaviruksen leviämisen syynä on koettu olevan maailmalla aiemmin levinnyt 5G-matkapuhelinverkkoteknologia Ilkivallan lisäksi tukiasemien parissa työskentelevät ihmiset ovat joutuneet kohtaamaan niin fyysistä kuin sanallista uhkailua. Taustalla on ympäri maailman netissä levinnyt salaliittoteoria, jonka mukaan 5G-tukiasemien lähettämä säteily madaltaisi ihmisten immuunijärjestelmää ja tätä kautta altistaisi koronaviruksen aiheuttamalle taudille.Tukiasemien tuhopolttajia on syytetty vastuuttomuudesta, sillä 5G-yhteyksien lisäksi samat tukiasemat välittävät esimerkiksi hätäkeskussoittoja. Tukiasemien tuhoamisella voidaan siis aiheuttaa suurtakin vahinkoa hädässä oleville ihmisille. Britannian kulttuuriministeri Oliver Dowden on pyytänyt sosiaalisen median alustoja reagoimaan leviäviin salaliittoteorioihin.