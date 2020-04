5G-puhelimien hinnat laskevat – Samsung lanseerasi Galaxy A51 5G:n

Viime vuonna 5G-matkapuhelinyhteydet olivat vain kaikkein kalleimpien huippumallien ominaisuuksia, mutta jo tänä vuonna teknologia alkaa yleistymään hieman edullisemmissakin puhelimissa. Samsung aikoo nimittäin myydä kesäkuusta alkaen uutta Galaxy A51 5G -puhelinta 479 euron suositushintaan.



Galaxy A51 5G sijoittuu keskihintaisten ja lippulaivapuhelimien välimaastoon eli sen tarkoituksena on tarjota mahdollisimman edistyksellistä teknologiaa kohtalaiseen hintaan. Puhelimesta löytyy siis 6,5 tuuman Super AMOLED Infinity-O -näyttö, 4500 milliampeeritunnin akku sekä neljästä sensorista koostuva kamera. Pääkamerassa on 48 megapikselin kenno ja maisemakuvaukseen tarkoitetussa ultralaajakulmaisessa kamerassa on 12 megapikselin kenno. Näiden lisäksi puhelimessa on viiden megapikselin makrokamera ja viiden megapikselin syvyyskamera. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua.



Toukokuun lopulla Suomen kauppoihin ilmestyy Galaxy A41, josta puuttuu isoveljeen verrattuna 5G-tuki sekä makrokamera. Näyttö on myös hieman pienempi (6,1 tuumaa) ja akkukin on pienempi (3500 mAh). Tallennustilaa on 64 gigatavua. Puhelimen suositushinta on 299 euroa.







