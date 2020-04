Samsungin tulos jopa kasvoi vuoden alussa – Korona ei puraissut lovea tulokseen

Vaikka koronavirus on sekoittanut markkinoita ympäri maailmaa, ovat vaikutukset olleet Samsungiin kuitenkin toistaiseksi vähäiset. Ainakaan tuloksessa ne eivät näy kovinkaan selvästi, sillä yhtiön tulos jopa kasvoi vuoden alussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden Samsungin julkaiseman ohjeistuksen mukaan yhtiön liikevaihto tammi-maaliskuussa oli noin 55 biljoonaa wonia eli noin 41,58 miljardia euroa. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi noin viiden prosentin kasvua viime vuoden alkuun. Operatiivinen voitto tammi-maaliskuussa ennustetaan olevan 6,4 biljoonaa wonia eli noin 4,8 miljardia euroa. Voitossakin on muutaman prosentin kasvua vertailukauteen.Ohjeistuksessa ei eritelty millainen rooli eri yksiköillä oli Samsungin tuloksen muodostumisessa. Voi siis olla, että esimerkiksi etätyön takia datakeskusten muistitilaukset ovat kasvaneet, mutta samaan aikaan esimerkiksi älypuhelimien myynti on laskenut kuluttajien varovaisuuden takia. Samsung julkaisee tuloksensa huhtikuun lopulla.