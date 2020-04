Google jatkaa tumman teeman laajentamista Android-sovelluksiinsa

Tumma teema on tullut osaksi Androidia isolla tavalla Android 10 -julkaisun myötä. Sovelluskohtaisia tummia teemoja on tuotu myös hiljakseltaan saataville, ja nyt myös YouTube TV -sovellus jatkaa tätä linjaa.Käytännössä omaa teemavalintaa ei tuotu YouTube TV -sovellukseen, vaan se noudattaa nyt Android 10:ssä käyttöön otettua tapaa, jossa sovellukset mukautuvat järjestelmän teeman mukaan.Muutos ei ole Androidilla tapahtunut missään nimessä silmänräpäyksessä, josta kertoo vasta nyt julkaistu päivitys Googlen omaan sovellukseen. Monet kolmannen osapuolen sovelluksista eivät edelleenkään tunnista käyttöjärjestelmän teemaa.Mikäli et ole saanut päivitystä YouTube TV -sovellukseesi, niin ei hätää. Kyse on palvelinpuolen päivityksestä, joten sovelluksesi näkymä päivittyy ilman varsinaista päätelaitteessa tapahtuvaa ohjelmistopäivitystä.Niinpä tästä lähtien sovelluksessa käytössä on järjestelmän teema. Tämä tietysti vaatii Android 10 -version älypuhelimessasi. Voit seurata Android 10 -päivitysuutisia täältä Tummassa teemassa ei ole yksinomaan kyse väripreferenssistä, vaan se on myös erittäin käytännöllinen ominaisuus. Se toimii vähemmän silmiä ärsyttävänä taustana pimeämmissä olosuhteissa ja sen lisäksi se säästää akkua OLED-näytöissä. Jälkimmäinen ominaisuus onkin lienee suurin syy sen suosion kasvuun viimeisten parin vuodet aikana.