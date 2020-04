Uusien iPhone-mallit ovat valmiina viimeistelyyn – Luvassa iPadeistä tuttua muotoilua

päivittää uusien-mallien muotoilua tänä vuonna, uutisoi Bloomberg . Uutistoimiston lähteiden mukaan Apple ottaisi puhelimien muotoilussa muutaman askeleen taaksepäin.Käytännössä Apple aikoo vielä iPhone-mallien muotoilua uusien iPad Pro -tablettien suuntaan eli luvassa olisi kantikkaampaa designia. Suunnitteilla oleva ratkaisu voisi muistuttaa paljonkin iPhone 5 -sukupolven puhelimia, joita haukuttiin aikoinaan sardiinipurkeiksi. Apple aikoisi samalla hankkiutua eroon nykyisten iPhone-mallien hieman kaarevasta näyttölasista.Bloombergin tietojen mukaan Applen insinöörit aikoisivat matkustaa toukokuussa Kiinan, jossa agendalla on uusien puhelinmallien viimeistely syksyn massatuotantoa varten. Koronavirus on hankaloittanut Applen ja Kiinassa sijaitsevien tehtaiden välistä kommunikaatiota, minkä takia puhelimien tuotannon alkaminen on uhannut viivästyä. Puhelimien julkaisussa saattaa olla tänä vuonna hienoinen viivästyminen aiempiin vuosiin verrattuna, mutta uusien puhelimien pitäisi olla kuitenkin markkinoilla syksyn aikana.Apple on kehittänyt myös uutta versiota HomePod-älykaiuttimesta. Muotoilullisesti se tulee olemaan samanlainen kuin ensimmäisen sukupolven versiokin, mutta kooltaan se on jopa puolet pienempi.