YouTuben tähtitestaaja julkaisi jo videon huomenna esiteltävästä OnePlus 8 Pro:sta

Here's my OnePlus 8 Pro 👀



Stay tuned for the full review: https://t.co/mcJj2dJUan pic.twitter.com/HS4d2zeOMP -- Marques Brownlee (@MKBHD) April 13, 2020

OnePlus esittelee huomenna uudet OnePlus 8 -sarjan huippupuhelimet. Kiinalaisyhtiön vuoden 2020 lippulaivapuhelin tulee pitämään sisällään melkoisen määrän huipputekniikkaa ja kenties ensimmäistä kertaa todella haastaa tonnin puhelimet.Valmistaja on jo vahvistanut, tuttuun OnePlus-tapaan, laitteesta muutamia olennaisimpia ominaisuuksia. Järjestelmäpiirinä on odotetusti Snapdragon 865 ja näyttö tarjoaa parhaimmillaan QHD+-resoluution ja 120 hertsin virkistystaajuuden.YouTube-tähti, ja OnePlussan lempilapsi, MKBHD on saanut käsiinsä uuden OnePlus 8 Pro -puhelimen ja hieman normaalista poiketen OnePlus on antanut herran tehdä siitä jo videon ennen huomista julkaisua.Niinpä Marques Brownlee onkin julkaissut lyhyen videon, jossa kertoo laitteen näytöstä ja esittelee laitetta suojakuorissa, joista ei paljastu juuri muuta kuin näyttö. OnePlus on siis antanut MKBHD:n käsitellä vain näyttöä ennen julkaisua.Videolta paljastuu, että ainakin OnePlus 8 Pro sisältää QHD+-resoluution näytön sekä 120 hertsin virkistystaajuuden, ja näitä voi pitää päällä myös samaan aikaan. Näyttö myöskin kaareutuu sivuille ja on testaajan mukaan kirkkaampi kuin aiemmat.Näyttö vaikuttaa siis odotetusti olevan huipputasoa, ja varmasti kilpailee aivan kaikkia vuoden 2020 parhaimpia laitteita vastaan vähintäänkin tasapuolisesti.Jää nähtäväksi vieläkö OnePlus onnistuu yllättämään jollain huomisessa julkistuksessa vai onko kaikki jo kerrottu.