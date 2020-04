Apple ja Google aloittivat yhteistyön – Auttavat viranomaisia selvittämään koronaviruksen tartuntaketjut

Avain koronaviruksen leviämisen estämiseen on se, että mahdolliset tartuntaketjut pystyttäisiin kartoittamaan hyvissä ajoin ja näin laittaa oikeat ihmiset karanteeniin määräajaksi. Ongelmaan on kehitetty yksi jos toinenkin mobiilisovellus, mutta urakkaan ovat lähteneet myös älypuhelinalustojen kehittäjät Sekä Google että Apple ovat yksissä tuumin päättäneet kehittää käyttöjärjestelmilleen päivityksen, jonka avulla voi aktivoida Bluetoothiin perustuvan tartuntakartoituksen. Järjestelmä toimii yksinkertaistetusti niin, että puhelin luo yksilöintiin tarkoitetun tunnisteen jota se lähettää Bluetoothin avulla lähistöllä oleville laitteille. Samaa toimintoa käyttävät Bluetooth-laitteet tunnistavat näin kuinka lähellä ja kuinka kauan kyseinen laite on ollut.Mikäli lähistöllä olleen laitteen omistaja toteaa saaneensa tartunnan, ilmoittaa hän siitä sovellukselle. Tämän jälkeen tartuntavaarasta kerrotaan niille laitteille, jotka ovat olleet kyseisen henkilön lähellä.Järjestelmä toimii anonyymisti eli ihmisten henkilötietoja ei paljasteta missään vaiheessa. Lisäksi yksilöivä tunniste vaihtuu 15 minuutin välein, joten tunnisteen avulla ei ole mahdollista jäljittää ketään.Apple on luvannut julkaista toiminnon iOS 13 -käyttöjärjestelmän päivityksenä. Google on taas päättänyt laittaa päivityksen Google Playhin ladattavaksi (kaikille Android 6:lla tai uudemmalla varustetuille laitteille). Saataville päivitykset tulevat toukokuun puolivälissä.