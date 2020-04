Google kehittänyt oman prosessorin – Tulee Pixel-puhelimiin ja Chrome-kannettaviin

Älypuhelinmerkki toisensa jälkeen on siirtynyt käyttämään puhelimissaan talon sisällä kehitettyjä prosessoreita. Esimerkiksi Apple on jo vuosia käyttänyt iPhoneissa A-sarjan piirejä, kun taas Samsung luottaa lippulaivapuhelimissaan tietyillä markkina-alueilla Exynos-prosessoreihin. Huaweilla on taas oma HiSilicon-tytäryhtiö, jonka piirejä yhtiö luonnollisesti hyödyntää.



Ei siis ole lainkaan hämmästyttävää, että myös Google on päättänyt korvata puhelimissaan Qualcommin kehittämät Snapdragon-prosessorit omilla piireillä. Verkkojulkaisu Axiosin mukaan Google onkin tehnyt tärkeän läpimurron piirien kehityksessä ja tulevissa Pixel-puhelimissa tullaan käyttämään jatkossa näitä suorittimia. Whitechapel-koodinimen saanutta piiriä on kehitetty yhteistyössä Samsungin kanssa eli piiri tullaan valmistamaan Samsungin 5 nanometrin prosessilla.



Whitechapel on kahdeksanytiminen prosessori, johon on tietysti lisätty rautatason optimointeja tekoälylaskentaa varten. Aivan kaikki osa-alueet järjestelmäpiirissä tuskin on Googlen omaa käsialaa, vaan yhtiö on monelta osin todennäköisesti joutunut turvautumaan geneerisiin piireihin. Esimerkiksi grafiikkaprosessori voi olla ulkoa ostettua.





Pixel-puhelimien lisäksi Google käyttänee Whitechapel-prosessoria tulevissa Chrome OS -kannettavissa.

