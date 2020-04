Suomi mainittu! OnePlus aloitti uuden huippupuhelimen esittelemisen Suomen avulla

OnePlus esittelee parhaillaan uutta älypuhelinsarjaa. OnePlus 8 -sarjan älypuhelimet esitellään luonnollisesti ainoastaan verkkostriimin välityksellä, josta odotetaan ainakin kaksi eri OnePlus 8 -mallia ja kenties yksi tai kaksi muuta laitetta.OnePlussan PR-pomo Ryan Fenwick aloitti esittelytilaisuuden kertomalla yhtiöstä ja sen saavutuksista. Niihin kuului mm. sija maailman 4. suurimpana premium-puhelinvalmistajana ja eniten kasvava valmistaja Yhdysvalloissa.Suomi on myös lähellä OnePlussan sydäntä edelleen, josta kertoi heti alkuspiikissä mainittu kotimaa. Fenwick kertoi, että yhteisössä on maailmanlaajuisesti jo 5,5 miljoonaa jäsentä, joka on sopivasti Suomen asukasluku. Lisäksi hän kertoi, että kyseessä on samalla ensimmäinen maa, jossa OnePlus teki operaattorisopimuksen, Elisan kanssa.Julkistustilaisuutta voi seurata OnePlussan striimistä ja uutuuksista kerrotaan heti tuoreeltaan täällä Puhelinvertailu.comissa