Euroopassa otetaan Googlen ja Applen koronakoodi käyttöön

Euroopassa on kehitetty kiivaasti Bluetoothiin perustuvaa jäljitysteknologiaa, jonka avulla voitaisiin nopeasti selvittää kenen kanssa koronavirukseen sairastunut henkilö on viettänyt viime aikoina aikaa. Näin tartuntaketjut saadaan nopeasti selville ja uudet tartunnat rajattua mahdollisimman nopeasti.Tätä ratkaisua on kehitetty-hankkeen () alla. Alkuvaiheessa puhuttiin, että ratkaisu perustuisi omaan alustaan, mutta Googlen ja Applen ilmoitettua yhteistyöstä, jonka tavoitteena on tarjota valmis rajapinta tällaista toteutusta varten, niin PEPP-PT on ilmoittanut tukevansa käyttöjärjestelmäkehittäjien rajapintaa Rajapintaan turvautuminen helpottaa ja nopeuttaa olennaisesti kehitystyötä, kun kehittäjien ei tarvitse pohtia niin paljoa käyttöjärjestelmiin liittyvää yhteensopivuutta.Apple ja Google ovat luvanneet tarjota kolmansien osapuolien tarvitsemat kehitystyökalut toukokuuhun mennessä ja sisällyttää täysimittaisen integraation käyttöjärjestelmiin myöhemmässä vaiheessa.Sovelluksen lataaminen ja käyttö tulee olemaan täysin vapaaehtoista. Sen toimivuus kuitenkin edellyttäisi suuria käyttäjämääriä jotta tauti saataisiin pidettyä kurissa.