Galaxy S20 Ultran käyttäjiltä valitusryöppy, Samsung veti päivityksen takaisin

Samsungin Galaxy S20 -julkistustapahtuma onnistui päällisin puolin melkoisen mallikkaasti ja kehuja heti julkistuksen jälkeen satoi uusille lippulaivapuhelimille.Korealaisyhtiön uutuudet vaikuttivat iskevän tärkeimpiin osa-alueisiin uudella innolla, ja laitteet tarjoavat merkittäviä uudistuksia niin näyttöteknologiassa kuin kameroissakin.Kaikista suurimmat edistysaskeleet nähtiin S20 Ultra -mallissa, jossa on paitsi 120 hertsin näyttö niin myös hurja 108 megapikselin kamera. Valitettavasti Samsungin ohjelmistotyö oli jäänyt ilmeisen kesken, sillä bugeja löytyi heti ensitesteissä.Samsung on vastannut kysyntään kuitenkin pian, ja julkaisi jo viime viikolla uuden päivityksen Galaxy S20 -malleille. Eipä tosin mennyt sekään aivan kuin Strömsössä.Käyttäjät ovat päivityksen jälkeen valittaneet Galaxy S20 Ultran näytössä olevasta ongelmasta, joka muuntaa 120 hertsillä käytössä olevan näytön vihertäväksi alle 30 prosentin kirkkaudella. Lisäksi saman mallin kamerassa on havaittu uusia ongelmia, vaikka päivityksen piti juuri korjata kamerassa olevia bugeja, ja jopa latausnopeuksissa on raportoitu hidastumista.Ilmeisesti raportteja vihertävästä näytöstä ja kameraongelmista tuli niin paljon Samsungille, että yhtiö on päättänyt vetää sen takaisin, kertoo SamMobile Kuten olettaa saattaa, Samsung työstää parhaillaan korjattua versiota kyseisestä päivityksestä, joka toivottavasti julkaistaan pian. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole tietoa kuinka kauan uutta päivitystä joudutaan odottamaan.