Nyt sekoilu alkoi Suomessakin? Telemasto poltettiin Pedersöressä

Maailmalla levinnyt käsittämätön salaliittoteoria siitä, että 5G-verkot aiheuttaisivat koronavirusta, on ilmeisesti levinnyt nyt Suomeenkin.Poliisi tiedotti tänään, että Pohjanmaalla sijaitsevassa Pedersören kunnassa on tahallaan sytytetty tuleen teleliikennetekniikkaa sisältävä rakennus teleliikennemaston vieressä.Pedersöre on tunnettu myös siitä, että paikkakuntaa pidetään yleisesti Suomen rokotevastaisuuden yhtenä ydinalueena.:n jakuuluvuuskarttojen perusteella Pedersöressä tai sen lähialueilla ei ole lainkaan 5G-verkkoja.: Täsmennetty sanamuotoa, tulipalo koskee teleliikennetekniikkaa sisältävää rakennusta, telemaston vieressä.