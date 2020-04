Fortnite saapui Androidin sovelluskauppaan – lataa täältä

Fortnite is now available on the Google Play Store.



Check it out now! pic.twitter.com/EOA3jpMIu8 -- Fortnite (@FortniteGame) April 21, 2020

Epic Games on julkaissut vihdoin huippusuositun battle royale -peli Fortniten Androidin sovelluskaupassa. Yhtiö kertoi mm. Twitterin välityksellä julkaisusta tänään.Aiemmin Fortnitea ei ole löytynyt maailman suosituimman mobiilialustan sovelluskaupasta, sillä pelistudio ei ole halunnut tilittää ostoista osuutta Googlelle.Nyt ilmeisesti Epic on kuitenkin pyörtänyt päätöksensä ja tuonut pelinsä virallisesti Androidille. Tietoja pelaajamääristä ei ole jaettu, mutta olettaa sopii, ettei Fortniten Android-pelaajia ole ollut riittävästi tyydyttämään studion odotuksia.Epic Games kertoo tiedotteessa, että Google asettaa sovelluskaupan ulkopuolella olevat sovellukset ja pelit vaikeampaan asemaan ja kohtelee niitä kuin haittaohjelmia. Tästä syystä peli on nyt tuotu myös sovelluskauppaan.Epic Games jatkaa pelin tarjoamista myös pelikaupan ulkopuolella, josta se ei joudu maksamaan 30 prosentin siivua Googlelle.Battle royale -tyylin peleistä PUBG on ollut jo vuosia huippusuosittu Androidilla ja on löytyny sovelluskaupasta jo noin kahden vuoden ajan.Fortnite löytyy Play Kaupasta täältä