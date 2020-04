WhatsApp julkaisi uudet tarrat karanteeniviestintään

Maailman suurin pikaviestisovellus WhatsApp on ollut ajan hermolla koronaviruksen leviämisen aikana. Yhtiö on pyrkinyt estämään rajoituksilla tiedon massalevitystä , jotta väärä tieto ei leviäisi yhtä vilkkaasti.Nyt Facebookin omistama viestisovellus on julkaissut yhteistyössä maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa tarrapaketin viestisovellukseen, jonka tulisi auttaa viestittämistä näissä vaikeissa oloissa.Ilmaisessa paketissa on kaikkiaan 20 värikästä tarraa, joiden teemana on kotona pysyminen ja etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin.Alkuun tarrat ovat saatavilla kymmenellä eri kielellä, joihin ei lukeudu mukaan vielä suomi.Tarroja pääsee käyttämään valitsemalla viestin syötyön vieressä oleva hymiö, jonka jälkeen valitaan tarraosio alareunun kolmen ikonin oikeanpuolisesta tarravalinnasta. Uuden tarrapaketin saa lisättyä tästä näkymästä painamalla oikeasta ylänurkasta +-nappia ja valitsemalla sieltä tarrapaketin ladattavaksi.