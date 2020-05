iPhone 12 -malliston speksit paljastuivat!

Huhujen mukaan iPhone 12:n tuotannon käynnistämisessä on ollut koronaviruksen takia ongelmia, minkä johdosta julkaisukin viivästyy jopa kuukaudella. Tästä huolimatta speksit on nyt laitettu lukkoon, ainakin tuoreiden huhujen mukaan.



Huhut kertovat, että syksyllä julkaistavissa 5G-iPhoneissa tullaan käyttämään 120 hertsiän ProMotion-näyttöjä (iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max). Puhelimissa on lisäksi 6 gigatavua käyttömuistia – pois lukien iPhone 12 ja iPhone 12 Max, joissa on neljän gigatavun käyttömuisti. Karvalakkimalleissa rungon materiaali on alumiinia ruostumattoman teräksen sijaan ja kameroitakin on vain kaksi kappaletta kolmen kennon ja LiDAR-sensori sijaan.



Halvimmissa malleissa on tallennustilaakin tarjolla 128 tai 256 gigatavua. iPhone 12 Prossa ja iPhone 12 Pro Maxissa tallennustilaa on 128, 256 tai 512 gigatavua.



iPhone 12 Pron arvioidut suositushinnat ovat 999, 1099 ja 1299 dollaria. iPhone 12 Pro Maxin hinnat ovat sata dollaria korkeammalla tasolla. Edullisimman iPhone 12 -mallin hinnat ovat 649 ja 749 dollaria, kun taas iPhone 12 Maxista joutuu maksamaan 100 dollaria enemmän.





