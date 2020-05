Sony lisää älypuhelimien kameroihin tekoälyä – Lisäsi tekoälypiirin suoraan kennoon

Sony on esitellyt uudenlaisen kamerakennon, jonka erikoisuutena on tekoälylaskennalla varustettu kuvasignaaliprosessori. Jo jonkin aikaa moderneista kennoista on löytynyt sisäänrakennettu kuvasingaaliprosessori, mutta tekoäly- ja konenäkölaskentaa ne eivät ole hoitaneet.



Konenäköön ja tekoälyä hyödyntävät tehtävät on sen sijaan hoidettu ulkoisella piirillä, joka on saatettu integroida esimerkiksi järjestelmäpiirille. Sonyn IMX500-kennon ansiosta laskenta voidaan suorittaa lähempänä kuvasignaalin lähdettä. Sonyn mukaan IMX500-kenno on kilpaileviin tekoälykameroihin verrattuna huomattavasti nopeampi. Se kykenee analysoimaan videosta yhden kuvan alle 3,1 millisekunnissa.



Tekoälylaskenta on kuitenkin hyvin monimutkaista ja vaatii paljon tehoa, joten kennolle integroitu piiri ei yksistään riitä mikäli sitä aiotaan käyttää kompleksisempaan analyysiin. Kenno voi sopia esimerkiksi droneihin, älypuhelimiin tai vaikkapa Amazon Gon kaltaisiin automatisoituihin kivijalkakauppoihin, mutta esimerkiksi itsestään ajaviin autoihin piiri ei riitä. Tällä hetkellä IMX500 kykenee suorittamaan vain perustason algoritmeja, mutta tulevaisuudessa siintää jo kehittyneempiä piirejä.





Sony uskoo ensimmäisten IMX500-kennoa käyttävien laitteiden tulevan markkinoille vuoden 2021 alussa.

