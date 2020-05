Samsung laajentaa Galaxy A -sarjaa - Galaxy A21s saapuu Suomeen 229 euron hinnalla

laajentaa Galaxy A -sarjaa edullisemman hintaluokan. Samsung Galaxy A21s tulee saataville kesäkuun puolivälissä. Värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja sininen. Laitteen suositushinta on 229 euroa."Galaxy A21s:n avulla Samsung tuo jälleen huikeita ominaisuuksia edulliseen hintaluokkaan. Vahvistamme päättäväisin askelin Galaxy A -laitesarjaamme, sillä näin varmistamme, että voimme tarjota parasta mobiilikokemusta ostajan budjetista riippumatta", Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom toteaa.Galaxy A21s on varustettu 20:9 -kuvasuhteen 6,5 tuuman HD+ -resoluution (720x1600) Infinity-O-näytöllä. Infinity-O viittaa näytön reikään, jossa sijaitsee 13 megapikselin kamera (F2.2). Taakse on puolestaan laitettu neljä kameraa. Pääkameran virkaa hoitaa 48 megapikselin kamera F2.0-aukolla. Tämän vierellä ovat 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2), 2 megapikselin syvyyskamera sekä 2 megapikselin makrokamera.Puhelimen mitat ovat 75,3 x 163,7 x 8,9 mm, joiden myötä puhelimeen on saatu mahtumaan iso 5000 mAh akku, joka tukee 15 watin latausta. Lisäksi laitteessa on 3 gigatavua keskusmuistia sekä 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Laitteessa on myös muistikorttipaikka, jolla tallennustilan laajentaminen on mahdollista 512 gigatavuun asti. Lisäksi laitteesta löytyy sormenjälkilukija, jonka lisäksi lukituksen voi avata kasvontunnistuksella. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10, jonka päällä toimii Samsungin One UI -käyttöliittymä.Samsung Galaxy A21s tulee saataville kesäkuun puolivälissä. Värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja sininen. Laitteen suositushinta on 229 euroa.Lue myös: