Piirivalmistaja tuo uudella piirillä 5G-yhteydet edullisempiin puhelimiin

Piirivalmistaja MediaTek on kertonut ensimmäisestä yhtiön uuden Dimensity 800 -sarjan piiristä, joka tuo huippunopeat tietoliikenneyhteydet entistä edullisempiin älypuhelimiin.



MediaTek tunnetaan piirivalmistajana, joka tuottaa järjestelmäpiirejä erityisesti edullisempiin ja keskihintaisiin älypuhelimiin.



Linjasto paljastettiin CES-messuilla alkuvuodesta, mutta nyt yhtiön Dimensity 820 -piiri on valmis parrasvaloihin. Vielä jonkin aikaa menee ennen kuin piiri nähdään ensimmäisissä laitteissa, mutta vielä tämän vuoden puolella MediaTekin edullista 5G-piiriä saa jo kaupasta löytyvistä puhelimista.



Yhtiöllä on jo aiemmin julkaistu Dimensity 1000, joka on hieman arvokkaammissa laitteissa, mutta 820-piirin myötä 5G-yhteyksillä varustettujen laitteiden hintoja poljetaan alaspäin.



5G-yhteyksissä ei ole tukea nopeimmille mmWave-yhteyksille, mutta alle 6 GHz yhteydet tarjoavat paremman kantavuuden ja toimivat niin Aasiassa, Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin.



Piiri tarjoaa nopeiden yhteyksien lisäksi mm. 2,6 gigahertsin ARM Cortex-A76-ytimiä 8-ytimisessä suorittimessa.





Yhtiön mukaan järjestelmäpiirin kameratuki on kattava myös. Sen Imagiq 5.0 -signaaliprosessori tukee parhaimmillaan neljää karmetaa jopa 80 megapikseliin asti ja 4K-videokuvausta HDR:llä.



Todennäköisesti lähin, ja kovin, kilpailija Dimensity 820 -piirille on Qualcommin 5G-yhteyksillä varustettu keskisarjan piiri Snapdragon 765 5G. Hinnan osalta sen voidaan olevan tosin markkinajohtajaa halvempi.

